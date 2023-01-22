عقب 4 سنوات من الإجراءات .. إجراء قرعة محلات مول الملابس المستعملة بحضور محافظ بورسعيد |صور

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، القرعة العلنية لمول الملابس المستعملة الجديد Outlet، وذلك بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، بحضور كل من: محمد سعده، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والتعاون الإنتاجي، وممثل شعبة الملابس المستعملة.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد

وجرى بث القرعة مباشرة على الصفحتين الرسميتين لمحافظة بورسعيد والغرفة، من خلال المناداة على الأسماء طبقا للكشوف الواردة من إدارة التعاون الإنتاجي والغرفة التجارية ثم سحب رقم المحل وإعلانه.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعده، على جهودها في العديد من الملفات الهامة، مشيرا إلى أنه جرى البدء في تطوير منطقة القنال الداخلي منذ عام 2017، حيث بدأ البحث عن طريق التعاون الإنتاجي لدراسة حالات الاشغالات بمنطقة القنال الداخلي، واستغرقت الإجراءات 4 سنوات من البحث والدراسة والمراجعة، وجرى حصر المستحقين بإجمالي "190" مستحق.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد

وأضاف أن الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد طالبت بزيادة عدد المحلات إلى 248 محل، وجرى الموافقة على الطلب، وإضافة هذه الأسماء بالتعاون والدراسة بين التعاون الإنتاجي والغرفة، معلنًا عن فتح الباب لتلقي التظلمات لمدة أسبوع منذ إجراء القرعة، وأن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة سيقوم بسحب المحلات التي لم تبدأ في مزاولة أي نشاط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد



ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر للواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استجابته لمطلب الغرفة بزيادة أعداد المحلات المتاحة بالمول، وحرصه على حضور القرعة بنفسه لإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية عليها بالتزامن مع بث القرعة مباشرة على الصفحتين الرسميتين لمحافظة بورسعيد والغرفة، مضيفا أنه منذ إعتزام المحافظة تطوير منطقة القنال الداخلي ونقل محلات الملابس المستعملة، والغرفة تتابع الإجراءات مع المحافظة.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد

وأوضح أنه صدر بيان الغرفة في 13 يناير متضمنا الشروط والأسماء، ثم ورد إلى التعاون الإنتاجي والغرفة شكاوى وطعون ومستندات، فاجتمعت اللجنة المشكلة من التعاون الإنتاجي والغرفة على مدار 4 أيام بداية من الخميس حتى صباح الأحد، وجرى إعادة دراسة وفحص جميع الحالات، وانتهت اللجنة إلى إصدار إدارة التعاون الإنتاجي والغرفة كشف نهائي بجميع حالات الاستحقاق بإجمالي "248" محل.

قرعة مول الملابس المستعملة فى بورسعيد

وأشار رئيس الغرفة إلى أن سعر المحلات بالمتر المربع شهريا 300 جنيه للدور الأرضي والأول، و255 جنيه للدور الثاني، و198 جنيه للدور الثالث، معلنًا عن أن الغرفة ستستقبل إعتبارا من غدا الاثنين حالات التظلمات والاستبدال.