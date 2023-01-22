أحد أبطال معركة شدوان بالغردقة يكشف تفاصيل التصدي للعدو الإسرائيلي

كشف حسن سليم سباق ،الشهير بـ "عبده سليم " أحد أبطال معركة شدوان بالغردقة ، تفاصيل الصمود أمام العدو الإسرائيلي ، وعدم السماح له بالاستيلاء على جزيرة شدوان شمال مدينة الغردقة قائلا :" كنا على قلب رجل واحد وهدفنا عدم السماح للعدو الإسرائيلي الاستيلاء على جزيرة شدوان ولم نخاف الضربات المتتالية من سواء من طائرات العدو والتي كانت تنال منا بحرا وجوا".



وأضاف عبده سليم ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن دوره مع مجموعة الدفاع الشعبي كان توصيل الذخيرة والأسلحة إلى جنودنا البواسل على أرض جزيرة شدوان والتى كان يحاصرها العدو الإسرائيلي أرضا وجوا والذي كان يمنع وصول أي إمدادات للقوات المصرية على الجزيرة.



وتابع :" الحمدلله لقنا العدو الإسرائيلي هزيمة عمرهم ما ينسوها ولا شافوها قبل كده والحمد لله ضحينا بأروحنا عشان البلد والحمد لله ربنا كرمنا ونصرنا عليهم وقضينا على نصف قوات العدو الإسرائيلي والباقي منهم رجع مهزوم، بفضل جنودنا البواسل والذين لم يتراجعوا في جزيرة شدوان وأظهروا لهم شهامة المصريين حيث كملوا الحرب بالأسلحة البيضاء عندما نفذت منهم الذخيرة والجنود كانت تواجه الموت بصدورها وبكل شجاعة دفاعا عن الأرض ".