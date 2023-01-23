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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

4 إعدادات في هاتفك الآيفون عليك تفعيلها فورا

4 إعدادات في هاتفك
4 إعدادات في هاتفك الآيفون عليك تفعيلها فورا

تعكس الطريقة التي نتعامل بها مع هواتفنا الذكية الكثير، حيث أن الاهتمام بتفعيل إعدادات معينة خاصة بالبطارية يحافظ عليها بدرجة كبيرة، وكذلك نفس الأمر عند تفعيل إعدادات الخصوصية يصبح هاتفك محميا بدرجة كبيرة، كما أن هناك عدد من الإعدادات الأخرى التي قد تسهل تجربتك عند استخدام الهاتف. 

 

وبحسب مجلة PCMag فإن هناك إعدادات يجب تفعيلها من قبل مستخدمي هواتف آيفون للتحكم في هواتفهم بشكل أسرع ، بالإضافة إلى تفعيل عدد من خيارات التخصيص التي يمكنها تغيير طريقة استخدام الهواتف.  

 

إعادة تعيين الإعدادات الفردية 

 

وإذا كانت إعادة ضبط المصنع جذرية وخيار صعب بالنسبة لك ، فيمكنك اختيار الإعدادات التي تحتاج إلى تحديث يدويًا. 

اذهب إلى الإعدادات ثم  عام ثم نقل أو إعادة تعيين آيفون ثم إعادة تعيين. 

انقر فوق إعادة تعيين جميع الإعدادات لتحديث إعدادات شبكة آيفون وقاموس لوحة المفاتيح وإعدادات الموقع وإعدادات الخصوصية وبطاقات Apple Pay ، دون حذف الصور أو جهات الاتصال أو البيانات والوسائط الأخرى، أو قم بتحديثها واحدة تلو الأخرى.

 

تمكين فحص الأمان 

 

وفي نظام التشغيل iOS 16 ، أضافت آبل فحص الأمان كوسيلة لقطع الاتصال سريعًا بالأشخاص والتطبيقات التي قد تتعقبك ، سواء بعلمك أو بدونه. 

في حالة العنف المنزلي أو المواقف الضارة الأخرى ، يمكن أن تساعد هذه الميزة في استعادة التحكم في آيفون لمالكه.

وقد يكون من المفيد أيضًا إعادة زيارة إعدادات المشاركة التي أجريتها في الماضي ونسيت قطع الاتصال بأي شخص لا يزال بإمكانه الوصول إلى المحتوى أو الموقع أو الإعدادات الخاصة بك.

لمراجعة الأشخاص والتطبيقات الذين تشارك المعلومات معهم ، توجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ومرر لأسفل إلى التحقق من الأمان.

 انقر فوق إدارة المشاركة والوصول لرؤية إعداداتك الحالية وتحديد ما إذا كنت تريد تغيير أي شيء أم لا.

 

إصلاح الإشعارات 

 

وإذا كنت تريد تمكين الإشعارات لتطبيق ما أو عدد من التطبيقات فسيتعين عليك التغيير يدويًا للتطبيقات الفردية، من خلال : 

افتح الإعدادات ثم  الإشعارات للعثور على قائمة بجميع التطبيقات على هاتفك، ثم اختر الملخص المجدول لمعرفة ما إذا تم تعيين أي تطبيقات لتقديم الإشعارات في وقت محدد.

يمكنك أيضًا فحص تطبيق فردي، ويمكن تمكين أو تعطيل إشعارات التطبيق من مفتاح السماح بالإشعارات أعلى الشاشة. 

يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان التطبيق يخطرك على شاشة القفل ومركز الإشعارات ويستخدم لافتات.

إذا قمت بالتمرير إلى أسفل قسم الإشعارات ، فيمكنك إيقاف تشغيل أو إعادة تشغيل تنبيهات AMBER وتنبيهات الطوارئ وتنبيهات السلامة العامة.

 

تغيير أوضاع التركيز

 

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى إرجاء مؤقت من الإشعارات ، قدمت آبل أوضاع التركيز في نظام التشغيل iOS 15 وعززتها في نظام التشغيل iOS 16 ، للحد من المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الانقطاعات الأخرى.

ومع تمكين وضع "عدم الإزعاج" تحقق من التركيز الذي قمت بإعداده ضمن الإعدادات ثم التركيز. تعرف على ما إذا كنت تريد تطبيق Focus للمزامنة عبر الأجهزة الأخرى. 

 

 

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