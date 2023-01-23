قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

كشف مصدر برابطة الأندية المحترفة، عن موقف الرابطة من شكوى نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة القمة والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد، الأحد، إنه يعتزم تقديم شكوى رسمية لرابطة الأندية المحترفة ضد اللاعب "كهربا" بسبب إساءته لنادي الزمالك عقب لقاء القمة.

لجنة الانضباط

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن شكوى نادي الزمالك ضد "كهربا" ليست من اختصاص رابطة الأندية، ولكن الشكوى سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط، المنوطة بالأمر.



جدير بالذكر أن كهربا شارك في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وسجل هدفا لصالح فريقه في لقاء حسمه المارد الأحمر بنتيجة 3-0، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي النادي الأهلي في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة ويحتل المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، في المقابل يمتلك الزمالك 26 نقطة ويحتل المركز الخامس.