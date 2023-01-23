عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

صدى البلد

كشف مصدر برابطة الأندية المحترفة، عن موقف الرابطة من شكوى نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة القمة والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد، الأحد، إنه يعتزم تقديم شكوى رسمية لرابطة الأندية المحترفة ضد اللاعب "كهربا" بسبب إساءته لنادي الزمالك عقب لقاء القمة.

لجنة الانضباط

txt

تصل للاعتزال.. أزمة جديدة تواجه كهربا بعد مشاركته في مباراة الأهلي وسموحة

txt

أزمة كبيرة في الأهلي خلال مواجهة الزمالك في لقاء القمة 125

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن شكوى نادي الزمالك ضد "كهربا" ليست من اختصاص رابطة الأندية، ولكن الشكوى سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط، المنوطة بالأمر. 


جدير بالذكر أن كهربا شارك في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وسجل هدفا لصالح فريقه في لقاء حسمه المارد الأحمر بنتيجة 3-0، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري.

 

ويأتي النادي الأهلي في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة ويحتل المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، في المقابل يمتلك الزمالك 26 نقطة ويحتل المركز الخامس. 

الأهلى كهربا الدوري المصري الزمالك مرتضى منصور النادي الأهلي نادي الزمالك رابطة الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عيار 21 يستقر.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-1-2023

فضائل شهر رجب .. وهل يتضاعف فيه أجر المزكي والصائم؟ الإفتاء تجيب

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

بعد تجديد حبسها.. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

مهاجم محلي وأجنبي يقتربان من الانضمام إلى الزمالك

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

قلدت النجمة جينيفر لوبيز.. بسنت شوقى تثير الجدل بنفس الفستان.. والجمهور :هى أحلى

بالريش.. ميريهان حسين تثير الجدل من حفل Joy Awards

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ