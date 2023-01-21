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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن خبر صادم لجماهير النادي الأهلي، قبل مباراة القمة 125، التي ستجمع الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال زاهر خلال برنامجه ملعب أون تايم على شاشة أون تايم سبورت: “علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، شعر بآلام في عضلة السمانة خلال المران الأخير للأهلي الجمعة، استعدادا لمباراة القمة اليوم أمام الزمالك ”.

وأضاف زاهر، أن علي معلول خضع لأشعة مساء الجمعة لتشخيص حجم الإصابة في عضلة السمانة، إلا أن الأهلي لم يعلن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك من عدمه، وأن غياب اللاعب عن القمة بات أمرًا واردًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

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وتنطلق مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتذاع مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك

والتقى الأهلي مع الزمالك فى 221 مباراة بجميع البطولات، حيث فاز الأهلي في 95 مباراة مقابل 51 للزمالك وتعادل الفريقين في 75 مواجهة.

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 124 مباراة حيث فاز الأهلي بـ 47 مباراة مقابل 27 للزمالك وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.

لعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 32 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل  في 11 انتصار للفارس الأبيض وانتهت 5 مباريات بالتعادل.


وتقابل المارد الأحمر مع الفارس الأبيض في كأس السوبر المحلي في 8 مرات حيث فاز الأهلي في 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.

لعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس السلطان حسين 6 مباريات حيث فاز الأهلي في لقاء وحيد، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل.


42 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، حيث فاز الأهلي في 21 لقاء، بينما فاز الزمالك في 9 مواجهات، والتعادل سيطر على 12 مباراة.

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.


والتقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

 

 

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