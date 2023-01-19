ضربة موجعة للزمالكوية.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مباراة الأهلي والزمالك ستكون صعبة، لكن الفريق الأبيض يعيش في فترة صعبة بسبب الأزمات التي تحيط به مؤخرا.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يقود نفسه للهزيمة في ظل الازمات المصنوعة مؤخرا، وأخرهم أزمة أحمد فتوح الذي وصل لحالة نفسية سيئة، بعدما تم التشهير به ومن حق فسخ عقده".

جلسة بين فتوح والمستشار

وأضاف: "امير مرتضى حاول مع فتوح الجلوس مجددا مع رئيس الزمالك، لكن اللاعب رفض، وفتوح في حالة غير جيدة".

وواصل: "الأمور الفنية في يد فيريرا واللاعبين خلال تلك المباراة، البعض يتحدث عن (الشللية) داخل غرفة الملابس وهناك عدة جبهات داخل الفريق، وهذا باعتراف رئيس النادي، يجب حل جميع المشكلات قبل لقاء الأهلي".

وأردف: "المقدمات تؤدي إلى النتائج، ومن خلال خبرتي في تغطية الزمالك، الأمور تبدأ بأزمات ثم تنتهي برحيل المدرب، ولكن أنا لا أريد رحيله".

واستطرد: "لو فاز فيريرا ستختلف الأمور تماما أمام الأهلي لن يستطيع أحد أن يتحدث معه".