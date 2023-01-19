كهربا يخلف جميع التوقعات..سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في هذه الحالة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كهربا النهائي من تسديد الغرامة الواقعة عليه من نادي الزمالك، وموقفه القانوني من الإيقاف مرة أخرى بعد عودته ومشاركته في لقاء الكأس.

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، إنه سينفرد بحديث كهربا الذي لا يعلمه أحد على الإطلاق سواه، ومصدره لن يكشف عنه.

موقف كهربا النهائي من سداد الغرامة

وأكد زاهر أن كهربا تحدث في أمر إيقافه، كاشفاً عن موقفه من سداد الغرامة الموقعة عليه من الزمالك، وحسم الأمر في أنه سيسدد الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في حال أن الفيفا قرر إيقافه مرة أخرى، واستقر في قرارة نفسه عدم التوقف عن المشاركة مرة أخرى.

وأضاف زاهر أن، كهربا يرى أن مشاركته هي الأهم حتى اذا دفع كل ما يملك وهذا قرار نهائي ولا يوجد به أي تشاور.

وتابع: كهربا بعد الاستقبال المميز من جماهير الأهلي، والاداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة سموحة قال لنفسه لن أكون خارج اللعبة مرة أخرى نهائياً، وسأعود بقوة.

جدير بالذكر أن كهربا صنع هدفان وسجل هدف في مشاركته مع الأهلي في لقاء سموحة وقاد الفريق الأحمر للوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر.