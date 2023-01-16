مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بنسبة 99.9% سيكون في قائمة الفريق لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 6:00 مساءً، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة.

الأهلي جهز كهربا



وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: الأهلي جهّز كهربا فنيًا، والنادي لا يهتم بمسألة (الكيد) لإغاظة أي طرف من الأطراف، فهم يريدون الاستفادة من إمكانيات اللاعب.

وأضاف: مصلحة الأهلي هي التي تحكم في النهاية، والنادي جهّز كهربا للمشاركة في المباريات.

وواصل: الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إبلاغه بمشاركة كهربا في لقاء سموحة، وتم إرسال الخطاب صباح اليوم، ولا بد لهم أن يقوموا بالرد (رغمًا عنهم)، فهم مجبرون على الرد على خطاب الأهلي".

وزاد: الأهلي يريد الاستفادة من اللاعب، وهناك جلسة استماع يوم 2 فبراير بعد شكوى الزمالك من عدم سداد الغرامة، بعد نهاية إيقافه 6 شهور.

وأتم: رد كهربا على الفيفا سيكون واضحا بأنه يريد المشاركة من أجل تسديد الغرامة المالية، وسيبلغ الفيفا بأنها غرامة مناصفة مع نادي ديبورتيفو ألافيش، وسيعرض دفع مبلغ مالي لإثبات حسن النوايا مع تقسيط الغرامة، كما أن اللاعب تخطى 28 عاما، والاتحاد الدولي ييسر على اللاعبين الذين يتخطون هذه السن من أجل مشاركتهم في المباريات.