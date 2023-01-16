عقب إصابته.. أفشة ينضم إلي مران الأهلي.. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة له من مران النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أفشة عبر خاصية “الاستوري”، وهو يحمل الأثقال داخل مران النادي الأهلي، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهور أفشة عقب إصابته.

يذكر أنه خضع أفشة لجراحة أعلى العين اليسرى عقب انتهاء مباراة المصري؛ بسبب تعرضه لجرح قطعي في إحدى الكرات المشتركة مع حارس الفريق المنافس.

وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن أفشة اكتفي بأداء جلسة تدريبية منفردة في «الجيم» لحين زوال الورم أعلى العين حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الاهلي تعادل سلبيا أمام المصري في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز واستمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣١ نقطة.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.