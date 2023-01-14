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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح جراحته.. أكرم توفيق يوجه رسالة دعم لمجدي أفشة

صدى البلد

حرص أكرم توفيق علي توجيه رسالة دعم للاعب مجدى أفشة بعد أن أجرى جراحة ناجحة بعد إصابته في مباراة المصري البورسعيدي.

و نشر أكرم توفيق صورة لمجدي أفشة من المستشفي و علق قائلا :الف الف سلامة.

أجرى محمد مجدى "أفشة" لاعب الأهلي، جراحة ناجحة، بعد إصابته في مباراة المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب.
وسقط أفشة بعد إصابة دامية، إثر تدخل قوي مع الحارس محمود جاد، الذي حاول إبعاد الكرة بقبضة يده، لكنه اصطدم بوجه أفشة.

تطورات إصابة أفشة بعد إصابته أمام المصري
وتلقى أفشة الإسعافات اللازمة وغادر الملعب انتظارا لتحسن حالته من أجل المشاركة مجددا، حيث يمنع الفيفا، مشاركة اللاعبين إلا بعد توقف النزيف في الإصابات الدامية.

وكشف أفشة عقب المواجهة عبر حسابه على "إنستجرام"، أنه خضع لجراحة ناجحة أعلى العين احتاجت 20 غرزة، في أحد المستشفيات.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة الأهلي وضيفه المصري البورسعيدي، مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر إلى 31 نقطة في الصدارة، كما ارتفع رصيد المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك رفض الأهلي هدية الزمالك الذي تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري، ليفشل في توسيع الفارق إلى 7 نقاط، قبل مواجهة القمة المرتقبة بين القطبين في الجولة المقبلة.

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