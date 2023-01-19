رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام، من طاقم تحكيم مباراة القمة التي ستقام بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال شلبي خلال تصريحاته في برنامج مساء اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن كلاتينبرج يرفض الإفصاح عن جنسية أو أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل 21-1-2023.

طاقم تحكيم الأهلي والزمالك

وأضاف شلبي أن، كلاتينبرج يستمر في إثارة الجدل، ولا نعلم هل الطاقم القادم أجنبي أم سيعين طاقم مصري في لقاء صعب للغاية، وحساس جماهيرياً.

وتابع: يوجد مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن كلاتينبرج يرغب في مفاجأة الجميع بطاقم التحكيم الذي سيعينه للقاء القمة 125 بين الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر ان الأهلي سيواجه الزمالك والفارق بينهم 5 نقاط، حيث يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.