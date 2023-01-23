إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بكفر الزيات.. صور

شهد طريق "كفرالزيات _اكوة الحصة " بمحافظة الغربية قبل مزلقان اكوة الحصة اليوم إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات وسقوط احد السيارات بمصرف اكوة الحصة بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بأوناش لرفع السيارات كما خصصت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدهم بمصرف اكوه الحصة دائرة مركز كفر الزيات.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتم نقل المصابين للمستشفي لإسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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