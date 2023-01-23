نائب محافظ بني سويف يتابع إجراءات تفعيل وحدة البنية المعلوماتية وربطها بالمركز الوطني

عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، اجتماعًا، لبحث الموقف التنفيذي للبنية المعلوماتية المكانية، وما تم تسليمه من البيانات الوصفية والمكانية طبقا للنموذج المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذلك بحضور: المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية مسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وبعض إدارات الديوان العام.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ على أهمية تحديث البيانات الوصفية والمكانية بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية علي رصد أي مخلفات ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

كما وجه نائب المحافظ، الجهات التي لم تقم بتسليم البيانات الخاصة بها، بسرعة توفير التفاصيل اللازمة من البيانات الوصفية والمكانية للبدء في تطبيق النموذج الذي أعدته وزارة التخطيط، لتفعيل وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة وربطها مع المركز الوطني للبنية المعلوماتية "NSDL"، وذلك من خلال توفير مجموعة من البيانات الوصفية للمتغير على أن يتم مراجعة تلك البيانات وتدقيقها بالتنسيق مع الضرائب العقارية والجهات ذات الصلة، لرفعها على المنظومة.