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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية أبو سمبل بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،على تكثيف الجهود المبذولة والإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول مع الإهتمام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والتشجير والإنارة بمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) وذلك لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها الجماهيرية المقدمة .

وكلف المحافظ وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد ورصد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بجميع القرى والنجوع المستهدفة مع عدم التهاون وإستبعاد وإستبدال المقاولين المقصريين لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة .

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم القيام بتفقد المشروعات الجارية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع ، مشيراً بأن تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ، وإنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، والسوق الأسبوعى ، ووحدة الإسعاف ، ومدرسة قسطل الإبتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق بنسب 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب توماس وعافية ، ومركز شباب توشكى غرب بنسبة 95 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء نادى أبو سمبل الرياضى وإنشاء محطة الرفع بتوماس بنسبة 70 % لكل منهما .

كما أشار المهندس ناجح مصطفى، إلى تفقد مشروعات إنشاء كوبرى زراعات أبوسمبل ، ومشروع مد خطوط وشبكات الصرف الصحى بقسطل بنسبة 60 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل ، وإنشاء كوبرى زراعات توشكى ، ومشروع مد الوصلات المنزلية بقريتى توشكى وأبو سمبل بنسبة 55 % لكل مشروع .

أسوان ..الشباب والرياضة تواصل تدريبات ذوي الهمم بمركز شباب إدفو

محافظ أسوان: وضع اللمسات الأخيرة لمشروع التطوير والتجميل والرصف بمدينة إدفو

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو، وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة، فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ومن جانبه صرح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان نسابق الزمن لإنهاء أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحتية، وأيضاً التطوير والتجميل والرصف تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الحيوى والهام، ومن المقرر خلال أيام أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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