بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تخزين الأسلحة والذخائر بالمحطات النووية

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لم تخزن أبدًا أسلحة على أراضي محطة للطاقة النووية.

وكتب بودولياك على “تويتر”: "لم تخزن أوكرانيا أي أسلحة على أراضي محطة الطاقة النووية”.

وأضاف أن أوكرانيا منفتحة دائمًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات التفتيش الأخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، إن المخابرات الروسية "تتلقى بيانات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخزن أسلحة وذخائر يقدمها الغرب في أراضي محطات الطاقة النووية”.

وأوضح ناريشكين أن الجيش الروسي لن يضرب هذه المخازن.