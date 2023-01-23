عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تخزين الأسلحة والذخائر بالمحطات النووية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لم تخزن أبدًا أسلحة على أراضي محطة للطاقة النووية.

وكتب بودولياك على “تويتر”: "لم تخزن أوكرانيا أي أسلحة على أراضي محطة الطاقة النووية”.

وأضاف أن أوكرانيا منفتحة دائمًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات التفتيش الأخرى.

الندم مصيرهما .. روسيا : أمريكا وبريطانيا تتجاوزان جميع الخطوط الحمراء

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، إن المخابرات الروسية "تتلقى بيانات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخزن أسلحة وذخائر يقدمها الغرب في أراضي محطات الطاقة النووية”.

وأوضح ناريشكين أن الجيش الروسي لن يضرب هذه المخازن.

بودولياك أوكرانيا الجيش الروسى الطاقة النووية محطات الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة للأهلي.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

حرب أهلية.. ألمانيا توجه تهم الخيانة العظمي لـ5 أشخاص حاولوا الإطاحة بالحكومة

ضربة قوية.. هولندا تغلق أكبر حقل غاز في الاتحاد الأوروبي

الندم مصيرهما .. روسيا : أمريكا وبريطانيا تتجاوزان جميع الخطوط الحمراء

اعتراف صادم.. بولندا تسعى إلى تقسيم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

بسبب سقف الأسعار.. إجراء عاجل من روسيا بشأن بيع النفط

مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا لتحسين شبكات ربط الطاقة

بعد إقالة محافظ البنك المركزي| 14 قراراً جديدا لمواجهة ارتفاع الدولار بالعراق

ترشيحاتنا

18 و25 فبراير.. تعرف على موعد لقاءات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تطور خطير.. روسيا تحذر من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة

بعد تكريم السيسي.. 7 هدايا قدمها القانون لأسر الشهداء| اعرفها

مفاجأة| العلماء يدرسون حذف ثانية من الدقيقة.. وهذه حقيقة الأمر

نشرة أخبار العالم | إستونيا تطرد السفير الروسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. و32 سيدة سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

وزير التربية والتعليم: زمان لو اشتكيت لأبويا إن المدرس ضربني كان بيكمل عليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

يعشقون تناولها.. أصحاب 3 أبراج مدمنون للحلويات| تعرف عليهم

حلقت شعرها زيرو… ميريهان حسين تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ