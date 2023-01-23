روسيا تستبعد عقد اجتماع مع أمريكا بشأن معاهدة "ستارت"

نقلت وكالات أنباء حكومية روسية، الاثنين، عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف القول، إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال في إفادة للصحفيين‭‭‭ ‬‬‬إن "أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة".

وذكر أن السفير الأمريكي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.

وكانت روسيا، أعلنت فينوفمبر الماضي، أنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف في ذلك الوقت، إن "واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت لدى موسكو أولويات أخرى".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة "ستارت".

تلزم معاهدة "ستارت" المبرمة في عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.