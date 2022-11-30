الخارجية الروسية: لن نناقش معاهدة ستارت مع واشنطن وهي تزود أوكرانيا بالأسلحة

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعتزم مناقشة معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة، ما دامت تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وفي وقت سابق، كشفت الخارجية الروسية سبب تأجيلها المحادثات بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة؛ مستبعدة عقد اجتماع آخر بشأن اتفاقية ستارت جديدة قبل نهاية العام.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، حيث لم ترغب الولايات المتحدة في مراعاة أولويات موسكو بشأن هذه القضية.

وحث ريابكوف واشنطن على المبادرة بشأن المفاوضات النووية المتبادلة.

وتابع، في تصريح للصحفيين: "بشكل عام، تطور الوضع بحيث أنه لم يكن لدينا خيار آخر. وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي".

وأشار ريابكوف إلى أنه في عدد من المحاور، لم يرغب النظراء الأمريكيون في "إدراك إشاراتنا".

وأكد ريابكوف أن هذا "ليس إلغاء، بل تأجيل. وبعد مرور بعض الوقت، سنعرض على الأمريكيين مواعيد جديدة. لكن هذا لن يحدث سريعا".