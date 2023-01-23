تعرف على تشكيل حرس الحدود والاتحاد السكندري بالدوري المصري

أعلن الصربي زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار الصربي زوران لمواجهة حرس الحدود كالتالي :-

حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع :محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح - صبري رحيل

خط الوسط : ساليفو مورو – خالد الغندور- إبراهيم حسن – محمد محمود – احمد عادل ميسي

خط الهجوم : .كريستوفر مابولولو

بينما يخوض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد فوزي ومحمد رضا ومحمود بن والي وخالد سامي وابراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي ومصطفى جمال واحمد فيلكس ومصطفى زيكو وأحمد قاسم ومحمود ممدوح