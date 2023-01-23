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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة تخطت ربع مليون جنيه.. أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر |صور

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

ارتفعت أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، زيادة سعرية كبيرة تخطت حاجر ربع المليون جنيه، لتتراوح بين 245 الفا و 255 الف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا في مصر بعد زيادات يناير الجديدة ..

شيفروليه كابتيفا

تضم السيارة شيفروليه كابتيفا حزمة من التجهيزات تتضمن، حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وإضاءة LED، مع مصابيح أمامية نحيفة المظهر، وجنوط رياضية.

شيفروليه كابتيفا

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا أيضا بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة تدعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء، وبلوتوث ومدخل AUX و USB، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، وفرامل يد الكترونية، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومكابح ABS و EBD.

شيفروليه كابتيفا

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا بنظام الثبات الالكتروني، ودعم السيارة في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس CVT أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 148 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شيفروليه كابتيفا

الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا داخل السوق المصري بعد زيادات يناير 2023 

 

الفئة الاولى LS بقيمة سعرية بلغت 824.990 جنيه بدلاً من 579.990 جنيه.

الفئة الثانية LT بقيمة سعرية بلغت 844.990 جنيه بدلاً من 599.990 جنيه.

الفئة الثالثة Premier 5 بقيمة سعرية بلغت 894.990 جنيه بدلاً من 639.990 جنيه.

الفئة الرابعة Premier 7 بقيمة سعرية بلغت 914.990 جنيه بدلاً من 659.990 جنيه.

شيفروليه كابتيفا
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