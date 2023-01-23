زيادة جديدة فى أسعار شيفروليه أوبترا 2023.. صور

أعلن وكيل سيارات شيفروليه فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة أوبترا موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وأوضح وكيل شيفروليه فى مصر ، ان السيارة أوبترا موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 95.5 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان العائلية .

وتتزود السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة- حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

بالإضافة الى جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية .

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، مطروحة بفئة واحد بسعر 454 ألف جنيه بدلا من 358.5 ألف جنيه.