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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة فى أسعار شيفروليه أوبترا 2023.. صور

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2023

أعلن وكيل سيارات شيفروليه فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة أوبترا موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وأوضح وكيل شيفروليه فى مصر ، ان السيارة أوبترا موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 95.5 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان العائلية .

 

وتتزود السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة- حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

بالإضافة الى جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية .

 

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

 أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، مطروحة بفئة واحد بسعر 454 ألف جنيه بدلا من 358.5 ألف جنيه.

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