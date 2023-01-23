الصحة: التعاون مع الشركات الإيطالية طفرة جيدة في جذب الاستثمارات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، أهمية البرتوكول الذي جرى إبرامه خلال الساعات الماضية مع الجانب الإيطالي، عبر أكبر الشركات مقدمة الرعاية الصحية في إيطالياً.

وتابع حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “البرتوكول الموقع مع الجانب الإيطالي هو الأول من نوعه، ما يؤكد أن الحكومة جادة في خلق مجالات مختلفة للاستثمار في قطاعات مختلفة وأن الاقتصاد المصري يجذب الاستثمار في القطاع الصحي وتصنيع الدواء والبحث العلمي وهذا ويمثل طفرة جيدة في مجال التعاون مع أكبر دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطالياتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة سان دوناتو الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال البحوث السريرية والجراحية، وشركة جي كي إس دي الإيطالية القابضة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية.