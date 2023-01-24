متهم بحكم الأعدام.. شيخ المصورين الصحفيين يكشف تفاصيل أهم صورة التقطها.. فيديو

كشف المصورالصحفي حسام دياب، شيخ المصورين الصحفيين، عن واحدة من أهم الصور التي التقطها في مسيرته الصحفية، وكانت واحدة منها صورة لمتهم بجريمة قتل، قبل تنفيذ حكم الإعدام، وهو يتناول كوب من الشاي.

وقال حسام دياب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، أن تلك الصورة التقطها عام 1985 لمتهم قد حصل على حكم الإعدام، وقد التقط له صورة وهو يتناول كوب من الشاي ، وحصلت على موافقة من المتهم وحصلت على كافة الموافقات الأخرى من اهله والنيابة ووزارة الداخلية.

وتابع شيخ المصورين الصحفيين، أنه قبل تنفيذ حكم الإعدام، دخلت للمتهم وسلم عليا وقولتله هصورك ونكمل ووافق ودخل الظابط وسأله وقاله تحب ايه وقاله "اشرب كوباية شاي

صورته وهو ماسك الكوباية في ايده ومظهرتش وجهه".

وقت حفلاتها بالأهرمات.

وأشار حسام دياب إلى أنه أيضا قمت بتصوير صوزرة للمطربة فيروز خلال فترة الثمانينيات وقت حفلاتها بالأهرمات.