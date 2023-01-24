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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب يصدم جماهير النادي الأهلي بمصير كهربا وشريف الحريف |شاهد

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مباراة القمة 125 بين النادي الأهلي والزمالك شهدت الكثير من الأحداث، بدأت بهزيمة نادي الزمالك بثلاث اهداف من النادي الأهلي. 

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"احب اقول لجماهير النادي الأهلي، النادي الأهلي مش هيفضل كده، ولا كهربا هيفضل يلعب بالمستوى ده، ومش هيكمل و2 فبراير ينقطع الفولت". 

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شريف الحريف مش هيفضل يجيب أهداف


وتابع عمرو أديب، أن : "احب كمان أقول لجماهير النادي الأهلي أن اللاعب محمد شريف والمعروف بشريف الحريف مش هيفضل يجيب أهداف، ويفضل كده، وكله هيتراجع، وكهربا بعد يوم 2 فبراير هيتوقف ومش هيلعب كمان ". 

عمرو أديب القمة ١٢٥ الأهلى الزمالك هزيمة نادي الزمالك

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