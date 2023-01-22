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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رامز جلال - عمرو
رامز جلال - عمرو أديب

نشر الفنان رامز جلال، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه يداعب الإعلامي عمرو أديب، بعد فوز الأهلي على الزمالك بمباراة القمة 125، أمس السبت. 

وظهر رامز جلال في الفيديو، وهو يشير لـ عمرو أديب، بأصابعه الثلاثة ويقول له: «تلاتة يا حلوة»، في إشارة منه إلى الثلاثية النظيفة التي فاز بها الأهلي على الزمالك. 

وعلق رامز جلال، على مقطع الفيديو -الذي نشره عبر تطبيق إنستجرام- قائلا: «ليلة التحفيل على عمرو أديب». 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار» 

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية 

 

رامز جلال أخى فوق الشجرة

من جهة أخرى، احتفل الفنان رامز جلال بعرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة"، وشاركه البطولة، كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، والعمل من إنتاج وليد صبري، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

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