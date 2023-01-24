محمد صلاح: جروس قضى على نجم الزمالك

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن السويسري جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك قضي على يوسف أوباما مع القلعة البيضاء قبل رحيله عن تدريب الفريق في الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن السويسري جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك تسبب في القضاء على يوسف أوباما فنياً بعدما كان يشارك بشكل أساسي في كل المباريات مع جروس سواء كان في حالته الفنية أو بعيد عن مستواه الفني".

وتابع صلاح :" قرار إعارة يوسف أوباما إلى نادي الحزم السعودي أفضل قرار للزمالك واللاعب لاستعادة مستواه الفني".