نجمة مصر الأولى.. وفاء عامر تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 78

هنأت الفنانة وفاء عامر، الفنانة نبيلة عبيد، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الي بلبلة كل سنة وانتي طيبة واجمل بلبلة الفنانة العظيمة نجمة مصر الأولى ”.

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه رسالة الى جمهورها الذى يحتفى اليوم بعيد ميلادها.

وقالت نبيلة عبيد : "جمهوري الحبيب.. في عيدي انتوا الحفل كله.. انتوا شموع التورتة اللي بتنور حياتي ومش عاوزة أطفيها، خليها منوره بوجودكم على طول.. معايداتكم بتوصل تباعا بتفرحني بكلماتكم الرقيقة.. كل سنة وانتوا طيبين".

تحتفل الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 78 والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.