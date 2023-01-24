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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يعتذر لجماهير الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني السابق، أنه يندم على الرحيل من النادي الأهلي في وقت ما، ولكن الأمر كان خارج إرادته.

وتابع سعيد خلال تواجده مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اعتذر إلى جماهير الأهلي على كل وقت زعلوا مني فيه".

وأضاف إبراهيم سعيد: "خروجي من التتش جاء بسبب عدم وجود تفاهم المتواجد في الوقت الحالي، وكنت أتمنى ختام مسيرتي داخل القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن صالح سليم رئيس النادي الأسبق، كان يحبه بشكل كبير وتعلم منه الكثير منها الإرادة وكان يقول دائمًا المشكلة ليست في الخسارة ولكن أن تكون بدون شرف.

وقال سعيد: "محمود الخطيب من أفضل رؤوساء الأندية ومن الشخصيات المميزة للغاية، وحزنت على رحيل ثابت البطل بشدة ولم يتسبب في رحيلي".

واختتم سعيد: "حسام حسن قدم الكثير للكرة المصرية والأهلي، وحسن شحاته له دور كبير معي، وهو الرمز الحقيقي لنادي الزمالك، وصنع الكثير للكرة، وندمت على الاعتزال في سن 32 عامًا وكنت اتمنى الإستمرار".

 

إبراهيم سعيد النادي الأهلي أمير هشام قناة النهار جماهير الأهلي

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