مواصفات وسعر روز رايز كولينان 2023 في السعودية| صور

تنتمي سيارة روز رايز كولينان موديل 2023 إلى فئة السيارات ذات الدفع الرباعي المرتفعة، وأنتجها الصانع البريطاني للمرة الأولى عام 2018 ليواكب الطلب المتزايد على سيارة روز رايز كولينان، حيث أن سيارة روز رايز كولينان 2023 مازالت في جيلها الأول ولم يجري عليها حتي الأن أي تحديثات .

سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

مواصفات محرك سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

زودت سيارة روز رايز كولينان موديل 2023 بمحرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي، مزود بشاحن توربيني ثنائي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 563 حصان، وعزم دوران يصل الي 850 نيوتن/متر، و تنتقل القوة من المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5 ثواني، وتصل سرعة سيارة رولز رويس كولينان القصوى 250 كم/ساعه، وتقطع مسافة 6.7 كم/ساعة بـ اللتر الواحد من الوقود .

سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة روز رايز كولينان موديل 2023

زودت مقصورة سيارة روز رايز كولينان موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، تشكيلة واسعة من الجلود والتزيينات الخشبية الراقية، وشاشة تعمل باللمس لنظام الترفيه والمعلومات، ووضعيات قيادة مختلفة، ونظام التعليق الديناميكي، وزجاج فاصل بين الصندوق الخلفي وحجرة الركاب وهي ميزة تستخدم للمرة الأولى .

سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

المواصفات الخارجية لسيارة روز رايز كولينان موديل 2023

تظهر سيارة روز رايز كولينان موديل 2023 من الخارج بتصميم قوة بفضل ما تمتلكه من أضواء أمامية، وفتحات تهوية في المقدمة، ويمتد الخط التصميمي فوق الشبك المصنوع يدوياً من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وأضواء أمامية تمنح السيارة المزيد من الصلابة.

سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

سعر سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

سيارة روز رايز كولينان موديل 2023

تتوافر سيارة روز رايز كولينان الجيب موديل 2023 بسعر 1.9 مليون ريال سعودي .