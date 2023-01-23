سعر روز رايز سبيكتر 2024 في السعودية| صور

تعتبر سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 سيارة كهربائية، كبيرة الحجم، تم صناعتها من قبل شركة السيارات البريطانية رولز رويس موتور، وستصل الشحنات الأولى من السيارة في نهاية عام 2023، وهي أول سيارة كهربائية تقدم من رولز رويس.
مواصفات محرك سيارة روز رايز سبكتر موديل 2024
ستتمتع سيارة روز رايز الكهربائية موديل 2024 بمدى سير يبلغ 520 كم، وتنتج قوة حصانيه 577 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعه في 4.5 ثانية.
مواصفات سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الداخلية
زودت مقصورة سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، بطانة أبواب، ونجوم ليل تضم 4796 نجمة مضاءة، والواح خشبية فاخرة، وأسطح مضيئة استثنائية، ونظام معلومات وترفيه جديد .
مواصفات سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الخارجية
تظهر سيارة روز رايز سبيكتر الكهربائية موديل 2024 من الخارج بتصميم مميز بفضل احتوائها علي، أبواب تفتح باتجاه معاكس مثل سيارة رايث، وتتمتع روز رايز سبيكتر بالشعار الشهير ولكن مع إعادة تصميم، مما يجعله أكثر ديناميكية هوائية، ويبلغ ارتفاع تمثال روح النشوة الجديد 3.3 بوصه مقارنة بسابقه الذي يبلغ طوله 3.9 بوصه.
سعر سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024
ستقدم سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الكهربائية الجديدة بسعر 400 ألف دولار أمريكي، أى ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي ، بدون رسوم الشحن والضرائب .