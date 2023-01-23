سعر روز رايز سبيكتر 2024 في السعودية| صور

تعتبر سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 سيارة كهربائية، كبيرة الحجم، تم صناعتها من قبل شركة السيارات البريطانية رولز رويس موتور، وستصل الشحنات الأولى من السيارة في نهاية عام 2023، وهي أول سيارة كهربائية تقدم من رولز رويس.

سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

مواصفات محرك سيارة روز رايز سبكتر موديل 2024

ستتمتع سيارة روز رايز الكهربائية موديل 2024 بمدى سير يبلغ 520 كم، وتنتج قوة حصانيه 577 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعه في 4.5 ثانية.

سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

مواصفات سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الداخلية

زودت مقصورة سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، بطانة أبواب، ونجوم ليل تضم 4796 نجمة مضاءة، والواح خشبية فاخرة، وأسطح مضيئة استثنائية، ونظام معلومات وترفيه جديد .

سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

مواصفات سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الخارجية



تظهر سيارة روز رايز سبيكتر الكهربائية موديل 2024 من الخارج بتصميم مميز بفضل احتوائها علي، أبواب تفتح باتجاه معاكس مثل سيارة رايث، وتتمتع روز رايز سبيكتر بالشعار الشهير ولكن مع إعادة تصميم، مما يجعله أكثر ديناميكية هوائية، ويبلغ ارتفاع تمثال روح النشوة الجديد 3.3 بوصه مقارنة بسابقه الذي يبلغ طوله 3.9 بوصه.

سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

سعر سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024

ستقدم سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 الكهربائية الجديدة بسعر 400 ألف دولار أمريكي، أى ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي ، بدون رسوم الشحن والضرائب .