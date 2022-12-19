نظرة شاملة عن رولز رويس كولينان في الإمارات | صور

تنفرد شركة رولز رويس الانجليزية بتقديمها مجموعة عالية الاداء من السيارات الفارهة، والتي تتسم دومًا بالفخامة، نسبة إلى التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية المميزة، مما يدفع الكثير من المشاهير والاثرياء باقتناء احد سيارات رولز رويس.

وتعتبر السيارة رولز رويس كولينان من ابرز الاصدارات المقدمة بين موديلات الصانع الانجليزي، حيث تتمتع بتصميم خارجي اقرب إلى الرياضي، مع واجهة امامية ذات ملامح حادة، إلى جانب الكثير من اللمسات الخارجية المميزة.

رولز رويس كولينان موديل 2023

وتظهر مقدمة السيارة رولز رويس كولينان بشبكة متعددة المقاطع الهوائية، مع زجاج أمامي وغطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة، ومرايات جانبية كهربائية مدعوم باشارات ضوئية، ومصابيح LED، ومصابيح ترحيب، بالاضافة إلى انابيب عادم من الكروم، ومقابض مضيئة ناحية الابواب.

رولز رويس كولينان موديل 2023

وتتمتع السيارة رولز رويس كولينان من الداخل بمقاعد من الجلد الفاخر، مع تقنية التبريد والتدفئة، ووجود سقف زجاجي بانوراما، بالاضافة إلى فتحات خلفية لمكيف الهواء، واضاءة بالصندوق الخلفي، وقفل مركزي، وشاشة لعرض البيانات ومساعدة قائد السيارة، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة ونظام صوتي ترفيهي، وشاحن لاسلكي للجوال.

رولز رويس كولينان موديل 2023

ويمكن للسيارة رولز رويس كولينان التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 6.7 ثانية، حيث دعمت بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6700 سي سي، يمكنه ضخ 563 حصانا، وعزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع وجود علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الكلي.

رولز رويس كولينان موديل 2023

سعر السيارة رولز رويس كولينان موديل 2023 في الامارات

تقدم السيارة رولز رويس كولينان موديل 2023 في السوق الاماراتي من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية بلغت ميلون و 272.760 الف درهم.