30 يناير.. إعلان نتائج مشروع "تطبيق المشورة للنساء الحوامل لتجنب التدخين السلبي"

ينطلق مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، والدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال يومي 30 -31 يناير 2023 .

ويتم تنفيذ المشروع بقسم الصحة العامه كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتور وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان فى مصر.