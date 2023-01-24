لأعضاء هيئة التدريس.. موعد انتهاء التقديم لجائزة خليفة التربوية 2022-2023

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني.

وقال مكتب الجوائز، إنه على جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجائزة خليفة التربوية 2022-2023 في مجالاتها المختلفة على مستوى جميع كليات الجامعة ، سرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم للجائزة في 31 يناير 2023.

للتسجيل بجائزة خليفة التربوية: يتم الدخول على الرابط:

https://kaes.khaward.ae/en-US

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وكان قد اختتمت فاعليات المؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، والمؤتمر الدولى الثالث لأورام الرئة، استضافته جمهورية مصر العربية على مدار يومين ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة والوقاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام الغزالي مدير مركز أبحاث مصري بكلية الطب جامعة عين شمس و نخبة من خبراء علاج الأورام السرطانية من 75 دولة حول العالم، وبمشاركة ١٢ جمعية عالمية متخصصة فى علاج الأورام.

أقيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة و السكان و وزارة التعليم العالى و جامعة عين شمس.

صرح الدكتور هشام الغزالى، رئيس الجمعية الدولية للأورام وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام استقبل أكثر من ٢٠٠ ورقة بحثية، وناقش ٢٥٠ محاضرة علمية، حول العلاجات الموجهة الجديدة فى أورام الرئة، وتفصيل الخطة العلاجية طبقًا لمعدلات الاستجابة للورم للعلاج ما قبل الجراحة ما يزيد نسب الشفاء لأكثر من ٩٠٪، كما ضم المؤتمر 15 ورشة عمل حول ١٥ تخصصًا فى مجال علاج وجراحة أورام النساء.

وأضاف أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إنشاء تحالف إفريقى بين الجمعيات والهيئات الإفريقية العاملة فى مجال الأورام، ممثلًا لحوالى ١٥ دولة إفريقية فى مجال تشخيص وعلاج الأورام والمعلوماتية البيولوجية، كما تم إصدار نسخة المؤتمر باللغة الفرنسية، لأول مرة؛ لتوجه لدول الفرانكفونية بالتعاون مع علماء فرنسا والمغرب العربى ولبنان.