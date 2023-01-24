آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع بشكتاش لضم موليكا

كشف الإعلامي محمد فاروق تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق التركي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية، أن نادي بشكتاش التركي وافق على إعارة جاكسون موليكا إلى النادي الأهلي لنهاية الموسم مقابل مليون و400 ألف دولار ولكن الأهلي تحفظ على المقابل المادي للإعارة".

وتابع:"في حين اشترط النادي التركي الحصول على 2 مليون و600 ألف دولار للموافقة على بند أحقية البيع بنهاية الموسم الجاري ليصل إجمالي الصفقة إلى 4 مليون دولار وتتوقف المفاوضات مع النادي التركي ".