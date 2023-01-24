خطوة جديدة من الأهلي للتصعيد الدولي بسبب كهربا

يسود إتجاه كبير داخل الأهلي لتصعيد التصريحات التي نالت من محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الاول لكرة القدم الي الإتحاد الدولي ( الفيفا).



وقال مصدر بالأهلي أن هناك اتجاها داخل النادي الأهلي، لترجمة تصريحات رئيس نادي الزمالك، وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأضاف :"الإدارة تعمل على وضع تصريحات رئيس الزمالك، مُترجمة على سيديهات مُدمجة، إلى فيفا، من أجل التدخل".



وأوضح: "الأهلي أرسل شكاوي عديدة ضد رئيس الزمالك، والأمر في الوقت الحالي يتجه إلى تصعيد الشكوى إلى الاتحاد الدولي".



وقال إن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يتجه لتصعيد قضية المنشطات ضد نادي الزمالك.



وأضاف : "الأهلي يناقش حاليًا تصعيد تصريحات رئيس الزمالك ضد لاعبيه والتي أطلقها مؤخرًا".

ثلاث شكاوي

وكان الأهلي قد تقدم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.. ولجنة الانضباط، ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه. والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب".

