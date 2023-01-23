مجدي عبد الغني يشيد بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

أشاد مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر، بقرارات مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستمرار الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا و رفض استقالة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة .

وأضاف مجدى عبد الغنى قائلا " أنه لابد من استمرار فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك لما بعد مباراة فاركو أيضا و بناء فريق قوى لاستعادة البطولات و الفوز فى جميع المباريات أمر صعب ".

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويلعب الزمالك في المحلة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري المصري، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.