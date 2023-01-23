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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

باتشيكو مرشح.. شوبير يكشف كواليس تمسك أمير مرتضى ببقاء فيريرا في الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات موقف المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك.

 

وكانت  أعلنت إدارة الزمالك عن أنها حسمت مصيره، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد مباراة الفريق الأبيض ضد فاركو في الدوري المصري، متطرقاً للحديث عن البدلاء المرشحين لخلافته.

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وقال «شوبير» خلال برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس»: «أمير مرتضى منصور هو الذي طلب الهدوء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير فيريرا، بعدما كان هناك اتجاه لإقالته، وهو الذي طلب التريث لأنه من أنصار استمرار فيريرا في منصبه».

 

مجلس إدارة الزمالك يجمع علي رحيل فيريرا 

وتابع: «مجلس إدارة الزمالك أجمع على رحيل فيريرا، لكن هناك أصوات أخرى طالبت بمنح فيريرا فرصة خلال الثلاث مباريات المقبلة، خاصة مع ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، والكابتن جمال عبدالحميد وخالد لطيف أصبحوا المكلفين بالتفاوض مع فيريرا».

 

وأكمل: «التعاقد مع بديل أجنبي أصبح أمرًا صعبًا، لذلك كان الاتجاه للبحث عن مدرب مصري، والبعض اقترح خالد جلال، لكن الاسم الذي أصبح عليه إجماع هو الكابتن أسامة نبيه، والذي سيصبح المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم حال رحيل فيريرا».

 

وواصل: «تم عرض اسم باتشيكو بين المرشحين لقيادة الزمالك، والذي يمتد عقده مع بيراميدز حتى نهاية الموسم، رغم أنه يمر بفترة جيدة مع فريقه الحالي».

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