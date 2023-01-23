صدمة جديدة لـ كهربا.. أول تحرك رسمي من اتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدعوة لاجتماع حاسم، يوم السبت المقبل؛ بسبب شكوى نادي الزمالك بحق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا .

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الانضباط يوم السبت المقبل، من أجل بحث شكوى نادي الزمالك ضد محمود كهربا واتخاذ القرارات اللازمة.

شكوى جديدة من الزمالك لكهربا بعد القمة

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدم بشكوى جديدة، ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لرابطة الأندية، مطالبا بإيقافه بسبب التجاوز ضد الفريق الأبيض، وذلك بعد الأفعال التي بدرت عن اللاعب خلال مباراة الأهلي.

لتقرر رابطة الأندية بعد ذلك تحويل شكوى نادي الزمالك، ضد محمود كهربا، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وكان كهربا قد شارك في مواجهة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، مساء السبت، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول خلال تلك المواجهة التي جمعت القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الـ14 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2022-2023.