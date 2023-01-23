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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد العال: مرتضى منصور سيجدد الثقة لـ فيريرا خوفا من الشرط الجزائي

مرتضى منصور و فيريرا
مرتضى منصور و فيريرا

قال، رضا عبد العال، ان في حال مغادرة المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا، لديه شرط جزائي كبير مختلف عن الذي يعرفه الجماهير.
 

مرتضى منصور يجدد الثقة لـ فيرير
 

وكشف رضا عبد العال، خلال لقائه علي قناة “TEN”, ان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوف يغادر نادي الزمالك في حالة التنازل عن الشرط الجزائي، او مطالبة جماهير الزمالك بمغادرته لتدريب نادي الزمالك، مضيفا، ان مرتضى منصور سيجدد الثقة لـ فيريرا خوفا من الشرط الجزائي.


 

واضاف محمد فاروق، ان المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا لم يركب الأتوبيس الخاص بنادي الزمالك مع اللأعبين فهو يريد ان يكون بمفرده.


 

فيرير الزمالك عبد العال مرتضى منصور الشرط الجزائي الأتوبيس

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