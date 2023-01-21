أزمات جديدة للأهلي والزمالك وتفاصيل جاهزية اللاعبين قبل مباراة القمة |فيديو

قال الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، أنه لا يوجد أي معيار او معطيات حول نتيجة مبارة الأهلي و الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري قبل بدئه، ولكن دائما الانتصار حليف الفريق الاجهزه خلال الـ 90 دقيقة.

وأضاف الناقد الرياضي هاني عبد الصبور خلال اتصال هاتفي علي القناة "الأولي المصرية"، مع

الإعلامية هدير أبو زيد، ان الأهلي و الزمالك لديهم أزمات مطابقه، ولكن بطريقة مخلتفة.

أزمات نادي الأهلي قبل مباراة القمة



وأكد هاني، ان غيبات نادي الأهلي كثيرة قبل مباراة القمة، وتتمثل في ٦ غيابات، وهم ياسر ابراهيم، متولي، برونو سافيو، و عمرو السولية و بيرسي تاو، محمد عبد المنعم.





أزمات نادي الزمالك قبل مباراة القمة



وأشار هاني عبد الصبور، ان نادي الزمالك لديه غيابين فقط وهم عبدلله جمعه و احمد فتوح قبل مباراة القمة بسبب البرنامج التدريبي للاعبين، ولكن الأزمة الحقيقية داخل نادي الزمالك هي عدم الأستقرار الفني بسبب النائج غير المرضية لنادي الزمالك.



