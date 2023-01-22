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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خناقة نارية على الهواء بسبب فيريرا وإدارة الزمالك.. تفاصيل

رضا عبد العال
رضا عبد العال

وقعت مشادة نارية بين رضا عبدالعال ومحمود أبو الدهب ، بسبب أن فيريرا طلب تدعيم فريق الزمالك بعمر جابر ودونجا وسامسون وزكريا الوردى بينما كان رافضا انضمام مصطفى شلبى وعمرو السيسى.

 

 رضا عبدالعال:فيريرا مدرب الزمالك "بصمجى"
 


أكد عبدالعال خلال لقائه علي قناة “TEN” , أن فيريرا مدرب نادى الزمالك “بصمجى" بعد أن صمم على ضم بعض اللاعبين إلى فريق الزمالك رغم أن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا مع فرقهم الرئيسية التي أتوا منها وبذلك يكون أضر بفريق الزمالك ضررا بليغا.
 

وأشار عبدالعال، إلى أن فيريرا مدرب نادى الزمالك هو الآمر الناهى فى النادى ولا يسمح لاحد بالتدخل فى قراراته والدليل على ذلك موقفة من يوسف أسامة نبيه وإبعاده عن المشاركة فى المباريات بعد تألقه فى مباراة البنك الأهلي وأحرز هدفا جميلا لكن تم استبعاده بسبب والده.

الزمالك فيريرا الأهلى البنك رضا عبدالعال

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