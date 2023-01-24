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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في تطبيق معايير مكافحة العدوى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

احتفلت اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية ، فى إطار احتفالية المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، باليوم السنوى لمكافحة العدوى وتم عرض نتائج زيارات فريق مكون من أساتذة من عدد من الجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية  علي كافة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها للوقوف علي مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى .

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وحصدت جامعة عين شمس المركز الأول بين كافة الجامعات في تطبيق معايير مكافحة العدوى  وكانت أكثر مستشفيات جامعة عين شمس تميزا بين المستشفيات الجامعية هى  مستشفى المسنين ، أكاديمية القلب، مستشفى عين شمس التخصصى ، زرع النخاع و مستشفى الأطفال.

 

وتم توزيع دروع علي المستشفيات المتميزة قام بتسليمها الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر و الدكتورة غادة عبد الواحد منسق للجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات  ، وقد تسلمت درع جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى بجامعة عين شمس ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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