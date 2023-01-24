رئيس عين شمس يمنح العاملين بالجامعة إجازة تبادلية خلال نصف العام

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بمنح العاملون بالإدارة العامة للجامعة ووحداتها إجازة خلال نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين، بالتبادل على دفعتين على النحو التالي :



مادة (1)

- الدفعة الأولى إعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱/٢٨ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۲

- الدفعة الثانية إعتبارا من السبت الموافق ٢٠٢٣/٢/٤ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۹ .



مادة (۲) يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارة العامة على أن يتواجد نصف القوة خلال كل فترة .

مادة (٣) على السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه

المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات .