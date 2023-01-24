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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس عين شمس يمنح العاملين بالجامعة إجازة تبادلية خلال نصف العام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بمنح العاملون بالإدارة العامة للجامعة ووحداتها إجازة خلال نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين، بالتبادل على دفعتين على النحو التالي :
 

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  • مادة (1)

- الدفعة الأولى إعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱/٢٨ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۲
- الدفعة الثانية إعتبارا من السبت الموافق ٢٠٢٣/٢/٤ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۹ .
 

  • مادة (۲) يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارة العامة على أن يتواجد نصف القوة خلال كل فترة .

 

  • مادة (٣)  على السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه
    المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات .

 

  • مادة (٤) للسادة عمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال إجازة نصف العام الدراسي.
رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس العام الدراسي الدكتور محمود المتيني محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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