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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنفوجراف| 352 سفينة بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال ديسمبر 2022

حركة ملاحة المنطقة
حركة ملاحة المنطقة الاقتصادية الشمالية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، الثلاثاء، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4268821 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 340983 حاوية مكافئة، من خلال استقبال 265 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكرت هيئة قناة السويس الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 36 سفينة حاويات بطاقة محققة 277720 طنا، وعدد حاويات 34211 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و10 سفن صب سائل، وسفينتي رورو، وسفينة ملح، و7 سفن سياحية، فضلا عن استقبال 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر ديسمبر 113 سفينة حاويات، و9 سفن كلينكر، و9 سفن ملح، و3 سفن أسمنت، بطاقة محققة 3850948 طنا، وعدد حاويات 306771 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 40153 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

وبالنسبة لميناء السخنة، فقد شهد حركة تداول بضائع عامة محواه بلغت 785114 طنا، وحركة تداول بضائع صب جاف بحمولة 624238.75 طن، وصب سائل بإجمالي 492686,68 طن، وحجم تداول الحاويات 85755 طنا، ليبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر ديسمبر 1902039,43 طن بإجمالي عدد سفن 50 سفينة، أما ميناء الأدبية فقد بلغ إجمالي الحمولة المتداولة به 379080,47 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 5489 حاوية مكافئة، بإجمالي عدد سفن وصل إلى 37 سفينة.

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وأكدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل دائما على تطوير الموانئ التابعة لها لتستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وكذا لجذب الخطوط الملاحية العالمية، ومن ثم تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز تنافسيتها، وجذب الاستثمارات المختلفة لها.

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