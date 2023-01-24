«الأخلاق الكريمة».. عنوان محاضرة بقصر ثقافة الشلاتين

عقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "الأخلاق الكريمة"، قدمها الشيخ مصطفى أحمد، تحدث خلالها عن فضيلة الأخلاق، كما نفذ القصر أمسية شعرية وقصيدة "انت الذي من نورك البدر اكتسى"، للموهبة رزان جمال ويوم مفتوح و قراءة حرة.

وبثت مكتبة الخالدين بسفاجا، ورشة حكي "قصة وعبرة"، ونفذ بيت ثقافة القصير ورشة فنية بعنوان "عرائس للأطفال"، فيما استكمل قصر ثقافة الغردقة، سلسلة محاضرات التنمية البشرية للأطفال، تناولت فيها الدكتورة جيهان شوقي، كيفية معاملة الكبار واحترامهم وعدم التمرد عليهم.

وفى سياق أخر أجرى اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية بعدد من المناطق، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطات الصرف الصحى الرئيسية و الفرعية، والحضانات النموذجية بشوارع سعد ابوريدة وسليمان مظهر.

وتفقد رئيس مدينة القصير المدخل الغربى للمدينة، والكورنيش الشمالى، وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية، أعدت برنامجا للاحتفال بالعيد القومي، يتضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل سوف تقوم بتنفيذه بدقة ليليق بتاريخ وتراث مدينة القصير.