يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

زادت مؤخرا تحذيرات صندوق مكافحة المخدرات من تناول مخدر الأستروكس والفودو وذلك لمضاعفاتها الصحية العديدة والتي أصابت العديد من الشباب خاصة ممن هم في مقتبل العمر .

ووفقا لموقع express.co يؤثر إدمان المخدرات، على الحالة الصحية والعقلية ليأتي عقار الماريجوانا والنيكوتين، ضمن أثر أنواع المخدرات انتشارا فقد يختلف خطر الإدمان وسرعة تحول الشخص السليم لمدمن على حسب نوع العقار وقد تتسم بعض العقاقير، مثل المسكنات أفيونية المفعول، بمعدل خطورة أعلى مقارنة بغيرها.

وقد يحتاج من يتعاطاها مع مرور الوقت، إلى تناول جرعات أكبر من العقار ليصل إلى الشعور بالسعادة وليشعر فقط بأنه بحالة جيدة و مع زيادة استخدام العقار، قد تبدأ العديد من المضاعفات أبرزها التعب البدني الشديد وبعض التشنجات المؤلمة التي تؤدي إلى الهلوسة وفقدان الوعي وقد تغيب البعض عن الحياة و يتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما