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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي.. مصرع شخص في اندلاع حريق هائل بمحل تجاري بالمحلة

حريق محل تجاري بالمحلة
حريق محل تجاري بالمحلة

لقي شخص في العقد السادس من العمر، وحفيدته مصرعهما، إثر حريق نشب داخل محل تجاري، بمنطقة سوق اللبن، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر ماس كهربائي مفاجئ وجري نقل الجثمانين إلي مستشفي المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقي مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وأحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى، إخطاراً يفيد بنشوب حريق هائل داخل محل تجاري، بمنطقة سوق اللبن التابعة لدائرة القسم، وأسفر عن مصرع شخص مسن، وطفلة في العقد الأول من العمر.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

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