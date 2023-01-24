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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر الدول فسادا بالعالم.. سيناتور بالكونجرس الأمريكي يوبخ أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت السيناتور مارجوري تايلور جرين، عضوة مجلس النواب الأمريكي، إن أوكرانيا من أكثر الدول فسادًا في العالم، ولن تغير الحرب هذه الحقيقة.

وكتبت جرين في تغريدة على “تويتر”: "أوكرانيا من أكثر الدول فسادا في العالم والحرب مع روسيا لن تغير ذلك".

وشددت السيناتور الجمهورية، على أهمية إجراء مراجعة للمساعدات المخصصة لكييف.

وتسألت جرين: “كم عدد الدولارات التي تم تحصيلها بشق الأنفس والتي تتم سرقتها أو إعطاؤها لأشخاص لا ينبغي لهم الذهاب إليها؟"

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرارات بإقالة حكام 5 مناطق تقع في ساحات القتال مع روسيا بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في أكبر تغيير في الإدارة الأوكرانية بسبب قضايا فساد.

ويأتي ذلك القرار بعد يوم من خطاب لـ"زيلينسكي"، قال فيه إن هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، بعضها اليوم والبعض الآخر غدا، تتعلق بمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في المناطق وفي منظومة إنفاذ القانون".

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد شملت قرارات الإقالة أو الاستقالة أكثر من عشرة من كبار المسؤولين الأوكرانيين أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا.

ومن بين الذين غادروا مناصبهم نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام ونائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبي وزير مسؤولين عن التنمية الإقليمية.

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