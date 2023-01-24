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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات مفاجئة من رئيس أوكرانيا لتغيير مجرى الحرب مع روسيا.. تفاصيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، الثلاثاء، قرارات بإقالة حكام 5 مناطق تقع في ساحات القتال مع روسيا بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في أكبر تغيير في الإدارة الأوكرانية في وقت الحرب منذ الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي.

ويأتي ذلك القرار بعد يوم من خطاب لـ"زيلينسكي"، قال فيه إن هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، بعضها اليوم والبعض الآخر غدا، تتعلق بمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في المناطق وفي منظومة إنفاذ القانون".

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد شملت قرارات الإقالة أو الاستقالة أكثر من عشرة من كبار المسؤولين الأوكرانيين أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا.

ومن بين الذين غادروا مناصبهم نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام ونائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبي وزير مسؤولين عن التنمية الإقليمية.

وارتبطت أسماء بعض هؤلاء المسؤولين بادعاءات تفيد بتورطهم في قضايا فساد.

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