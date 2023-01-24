بعد سلسلة من فضائح الفساد.. استقالة مرتقبة لرئيس وزراء أوكرانيا

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، باستقالة مرتقبة لرئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، على خلفية سلسلة من الاستقالات في قيادة البلاد فيما يتعلق بفضائح الفساد.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تقديم عدد من الاستقالات الكبرى في قيادة أوكرانيا.

وطالت عمليات الإقالة مكتب الرئيس زيلينسكي ونواب رؤساء عدد من الوزارات، بالإضافة إلى المحافظين، كما تمت إقالة نائب وزير تنمية المجتمع فاسيلي لوزينسكي.

ونقلت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، عن مصدر لم يذكر اسمه في مجلس الوزراء، أن لوزينسكي كان من المقربين من شميهال. لذلك، ستستخدم هذه القضية لضرب رئيس الوزراء. وربما حتى في محاولة تنظيم استقالة شميجال.

أوضحت أن لوزينسكي كان شريكًا وثيقًا لشميجال حتى قبل أن يعمل الأخير في الحكومة، عندما كان كلا المسؤولين يعملان في الإدارة الإقليمية لفيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن رئيس الوزراء الأوكراني يحاول بكل قوته أن ينأى بنفسه عن لوزينسكي، الذي عينه نائبه الأول فور تعيينه رئيسًا للوزراء.

وقالت “سترانا”: "لهذا السبب ستستخدم هذه القضية لضرب رئيس الوزراء. وربما حتى لمحاولة تنظيم استقالة شميجال".