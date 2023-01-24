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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشر الغسيل غير النظيف.. تامر أمين يعلق على استقالة كلاتنبرج من رئاسة الحكام

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين، أن رئيس لجنة التحكيم المصرية مارك كلاتنبرج، قام بنشر الغسيل غير النظيف، الذي يحدث داخل لجنة الحكام، خاصة بعد أن فوجئنا بتصريحات من مارك كلاتنبرج عن تعيين الحكام لمباريات دون علمه.

 

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اللائحة تنص على أن رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن تعيين الحكام، وهو الأمر الذي أكده  اتحاد كرة القدم المصري.

 

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن منظومة اتحاد كرة القدم في مصر، تدار بشكل عشوائي، مؤكدا أنه لا يوجد أي انجازات تمت تحت إدارة اتحاد الكرة الحالي.

 

 اتحاد كرة القدم الحالي

وأشار تامر أمين إلى أن اتحاد كرة القدم الحالي لو مسك الذهب يبقى تراب، خاصة بعد العشوائية الكبيرة.

تامر امين رئيس لجنة التحكيم مارك كلاتنبرج إتحاد كرة القدم مصر

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